Học sinh Mỹ nhịn đói đến trường

Một nửa số giáo viên và hiệu trưởng cho rằng tình trạng đói trong học đường là vấn đề nghiêm trọng.

Theo ông Christy Felling - Giám đốc đối ngoại tổ chức Share Our Strength, tình trạng này là hậu quả của khủng hoảng kinh tế, vốn tác động mạnh lên bộ phận dân thu nhập thấp.

73% giáo viên và 87% hiệu trưởng cho biết có học sinh thường xuyên đến trường trong tình trạng bị đói vì không được ăn đủ ở nhà.

Câu chuyện đau lòng từ một giáo viên bang Florida: “Một học sinh của tôi thường xuyên mất tập trung trong giờ học. Ban đầu tôi nghĩ em cố tình nên gọi em ra hỏi chuyện. Thật bất ngờ, em bật khóc, nói rằng em đã rất cố gắng mà không thể tập trung học vì quá đói. Hằng ngày em chỉ được ăn duy nhất bữa trưa miễn phí ở trường, còn sáng và tối phải nhịn vì gia đình không có tiền mua”.

Học sinh Trường Tiểu học Bruce-Monroe (thủ đô Washington, Mỹ) trong một bữa ăn. Ảnh: USDA

Một số giáo viên ở thủ đô Washington cho biết học sinh của họ thường chỉ tập trung tốt vào việc học ở trường vào thứ Ba và thứ Tư. Lý do, thứ Hai các em đến trường trong trạng thái đói vì cuối tuần không được ăn đủ ở nhà, từ thứ Năm trở đi các em lại bắt đầu lo lắng về một cuối tuần thiếu ăn đang tới.

Theo cô giáo tiểu học Princess Moss ở bang Virginia, tình trạng học sinh đói trong trường học ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến khả năng tập trung học tập và hành vi ứng xử của các em.

Khảo sát cho thấy so với học sinh không được ăn bữa sáng, học sinh được ăn sáng có điểm kiểm tra môn toán tốt hơn 17,5%, tỉ lệ tốt nghiệp trung học ở học sinh được ăn đủ trong quá trình học so với học sinh thiếu ăn là 20%. Do đó theo ông Josh Wach, thực tế học sinh đói ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của đất nước.

Các thống kê cho thấy chưa tới một nửa số học sinh thuộc thành phần nhận bữa trưa miễn phí ở trường (21 triệu học sinh) được gia đình lo cho ăn bữa sáng ở nhà. Để thu hẹp khoảng cách này cần phải cung cấp bữa ăn sáng miễn phí cho các em.

Một số trường đã có động thái cung cấp bữa sáng miễn phí cho học sinh thiếu ăn. Một số trường còn mang bữa sáng miễn phí tận lớp học để phục vụ những học sinh vì nhiều lý do không ra căn tin ăn. Từ năm 2011 đến nay, đã có khoảng 28 triệu bữa ăn sáng miễn phí được cung cấp cho học sinh đói ăn. Tình hình học tập của các em này đã có cải thiện, 76% các em tỉnh táo, lanh lợi hơn, 57% chú ý tốt hơn vào bài học. Các tỉ lệ học sinh viếng thăm phòng y tế của trường và vi phạm kỷ luật giảm hẳn.

Báo cáo Giáo viên 2013 cũng cho biết hằng tháng, mỗi giáo viên bỏ ra trung bình 37 USD để mua thức ăn thêm cho học sinh. Các hiệu trưởng chi cao gần gấp đôi, 60 USD/tháng. Chẳng hạn, cô giáo Princess Moss cho biết mình luôn phải dự trữ thức ăn bên mình để cung cấp kịp thời cho học sinh khi các em đói.

THIÊN ÂN