Hội chứng Mers-Cov ở Hàn Quốc: Bốn ca tử vong đều nhiễm ở bệnh viện

Tuần tới, phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ đến Hàn Quốc để phối hợp điều tra về tình hình lây nhiễm MERS-CoV. Phó Tổng Giám đốc WHO Keiji Fukuda ghi nhận Hàn Quốc phản ứng có hơi thái quá khi đóng cửa trường. Bộ Y tế và Xã hội đã tiến hành xét nghiệm ADN trong gien MERS-CoV của 199 ca nghi nhiễm. Mục đích nhằm xác định xem virus gây bệnh có đột biến di truyền hay không để tìm hiểu vì sao bệnh lại lây nhiễm đặc biệt nhanh tại Hàn Quốc. 9,8% là tỉ lệ tử vong do nhiễm MERS-CoV ở Hàn Quốc tính đến cuối ngày 5-6. Tỉ lệ tử vong trên thế giới là 40,7%. Ngày 5-6 có 41 ca nhiễm. Trong 1.820 người bị cách ly có 1.636 người bị cách ly tại nhà và 184 người bị cách ly trong bệnh viện. __________________________________ Chúng tôi không ngăn chặn được lây nhiễm trong bệnh viện ngay từ đầu do chậm phát hiện ca nhiễm đầu tiên và cách ly. Bộ trưởng MOON HYUNG-PYO xin lỗi người dân ngày 5-6