Hội đàm New York: Nga đòi bàn Syria, Mỹ muốn luận Ukraine

Reuters đưa tin Nhà Trắng muốn thảo luận nhanh chóng với điện Kremlin về vấn đề miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga lại muốn cuộc hội đàm sẽ xoay quanh vấn đề Syria.

Người phát ngôn của Tổng thống Putin - Dmitry Peskov - nói với phóng viên “Chủ đề chính của cuộc hội đàm dĩ nhiên sẽ là về Syria”. Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Peskov cho biết “Nếu còn thời gian thì có thể nói về vấn đề đó”.

Đáp lại tuyên bố của phía Nga, người phát ngôn của Tổng thống Obama - Josh Earnest - phát biểu “Sẽ có thời gian”. Theo ông Peskov, hai nhà lãnh đạo sẽ có bài diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào sáng 28-9 tới. Họ sẽ gặp nhau sau khi kết thúc bài diễn văn của ông Putin. Trong khi đó, Nhà Trắng từ chối tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc hội đàm.



Tổng thống Obama và Tổng thống Putin gặp nhau trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Enniskillen (Bắc Ireland) ngày 17-6-2013

Hai bên cũng tuyên bố không giống nhau về người khởi xướng cuộc hội đàm. Moscow nói cuộc hội đàm được tổ chức từ sự đồng thuận của hai bên. Trong khi đó, Washington cho biết đó là ý tưởng của ông Putin, đưa ra như một hệ quả từ sức ép của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với vấn đề Ukraine.

Các cuộc gặp trước đó giữa lãnh đạo hai nước diễn ra trong không khí lạnh nhạt. Ví dụ như một cuộc gặp hồi tháng 6-2013, các phóng viên đã bắt được khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo nhìn xa xăm với vẻ mặt buồn bã.



Theo người phát ngôn của Tổng thống Obama, ông Putin cũng tỏ thái độ tương tự trong bức ảnh chụp tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần này qua phát biểu “Tổng thống Putin đã tạo dáng chẳng mấy hoàn hảo khi không cài nút áo vest và không đứng tư thế lịch sự”.

Theo Thứ trưởng về các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ - Sheba Crocker, Mỹ hi vọng tăng cường các cuộc hội đàm về Syria tại các phiên họp khác của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Mỹ không tán thành tuyên bố của Nga về chống khủng bố tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc do lo ngại tuyên bố này có thể gửi một thông điệp sai đến các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.