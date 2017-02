Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ rối loạn

Ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) do các bê bối xoay quanh việc tự ý liên lạc với phía Nga và hứa hẹn Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ trừng phạt.

“Thuyền trưởng” gặp bê bối

Theo tờ The Atlantic, hiện ông Flynn đang bị điều tra thông tin đã gặp và nói với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak hồi tháng 12-2016 về khả năng sẽ dỡ bỏ trừng phạt. Chưa dừng lại ở đó, ông Flynn còn thuyết phục các quan chức Nhà Trắng rằng mình vô tội. Phó Tổng thống Mike Pence, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đều mạnh miệng công khai bác bỏ các cáo buộc và bảo vệ ông Flynn trên truyền hình.

Tuy nhiên, dẫn nguồn tin từ chín quan chức chính phủ đương nhiệm lẫn đã về hưu, tờ The Washington Post lại khẳng định vụ hứa hẹn mà không xin phép của ông Flynn là có thật. Sau bài báo này, một trợ lý thân cận của ông Flynn ngày 10-2 tiết lộ với CNN rằng sếp mình không thể khẳng định 100% liệu ông có hứa hẹn với Nga sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay không.

Thông tin này đã làm nội bộ Nhà Trắng bất ổn. Cuối tuần rồi, các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã tiến hành điều tra nghiêm túc vụ việc. Kênh truyền hình CNN dẫn lời một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ cho biết ông Flynn không có kế hoạch từ chức. Dù thế theo CBS News, dù rất thân thiết nhưng nhiều khả năng ông Trump rất khó cứu được ông Flynn khi ông này không chỉ vướng bê bối liên lạc với phía Nga mà còn để xảy ra rối loạn trong nội bộ NSC.



Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nhiều khả năng sẽ mất chức vì liên lạc với phía Nga. Ảnh: REUTERS

Đau đầu vì ông Trump

Theo điều tra của New York Times, việc đầu tiên sau khi thức dậy mỗi sáng của các thành viên NSC là kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của ông Trump xem ông viết gì trên đó rồi cố gắng lèo lái ra chính sách phù hợp. Hai quan chức Mỹ tiết lộ trong một cuộc họp kín gần đây, NSC đã bàn phương án dẫn dắt ông Trump viết những nội dung mà họ mong muốn lên Twitter.

Nói chuyện điện thoại với New York Times chiều 12-2, phó cố vấn an ninh quốc gia, bà K. T. McFarland, cho biết các cuộc họp gần đây của NSC diễn ra nhanh chóng và có kết quả hơn nhưng vấn đề nhân sự vẫn đang mơ hồ. Hiện NSC xảy ra tình trạng thiếu nhân lực đột biến. Nhiều nhân viên NSC không muốn làm việc cho ông Trump đã chọn quay về cơ quan cũ của mình. Cũng có nhiều người tự xem mình là những công chức thờ ơ với chính trị, chọn ở lại nhưng cũng không thoải mái với tình trạng phân chia phe phái. Nhiều nhân viên NSC đã phải dùng mật mã nói chuyện với nhau sau khi có tin một chương trình đối phó “mối đe dọa từ bên trong” gồm các biện pháp giám sát, nghe lén điện thoại và email đang được cân nhắc.