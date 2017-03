Hội đồng Bảo an LHQ bác dự thảo nghị quyết của Nga

(PL)- Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 19-2 (giờ địa phương), sáu nước gồm Pháp, Mỹ, Anh, Ukraine, New Zealand và Tây Ban Nha đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất.

Báo Le Monde (Pháp) đưa tin Nga (đồng minh của Syria) đã đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành họp khẩn để xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Nga. Dự thảo nghị quyết yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngừng nã pháo vào lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Syria và ngưng kế hoạch chuẩn bị đưa bộ binh sang Syria. Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power lên án Moscow đang tìm cách đánh lạc hướng. Đại sứ Pháp François Delattre chỉ trích Nga leo thang nguy hiểm khi ủng hộ quân đội chính phủ Syria trong chiến dịch hành quân ở Aleppo. Phương Tây lên án Nga từ nhiều tuần nay đánh phá vào các vị trí quân nổi dậy Syria. Trước đó, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Halit Cevik thông báo với báo chí Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đưa bộ binh vào Syria trong khuôn khổ hoạt động chung của liên minh do Mỹ đứng đầu hoặc căn cứ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ chứ Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương hành động. Dù vậy Đại sứ Yasar Halit Cevik lại khẳng định Ankara có quyền tự vệ. Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khiến phương Tây lo ngại. Ngày 19-2, Tổng thống Pháp François Hollande đánh giá có nguy cơ leo thang chiến tranh (ủy nhiệm) giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Obama đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 19-2. Ông kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Syria hãy cùng kiềm chế. Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục mở rộng phạm vi bắn pháo vào nhiều khu vực ở tỉnh Aleppo (Syria) thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd ở Syria với lý do lực lượng dân quân người Kurd đứng sau vụ đánh bom kinh hoàng ở Ankara (ảnh) vào chiều tối 17-2 (28 người chết, 61 người bị thương). Lực lượng dân quân người Kurd thuộc tổ chức Các đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG), là cánh vũ trang của đảng Liên minh dân chủ (PYD). Mỹ đang ủng hộ vũ khí cho lực lượng dân quân người Kurd chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã tuyên bố nghi ngờ lực lượng này dính líu đến vụ đánh bom ở Ankara hôm 17-2. Tối 19-2, tổ chức Chim ưng tự do người Kurd (TAK - có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Ankara. Mục đích đánh bom nhằm trả thù cho các dân thường bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giết hại trong các chiến dịch hành quân chống bạo loạn ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. PH.QUỲNH