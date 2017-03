Hội đồng Bảo an LHQ sắp thông qua trừng phạt Triều Tiên

Tin từ Korea Times (Hàn Quốc), ngày mai 30-11, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ mở phiên họp chính thức thông qua một nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên.



Nghị quyết này xuất hiện 82 ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần năm. Ngay sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần năm, Hội đồng Bảo an ngay lập tức tuyên bố sẽ trừng phạt nặng Triều Tiên. Tuy nhiên, từ nói tới làm cần một thời gian dài để Mỹ và Trung Quốc thống nhất bất đồng về nội dung trừng phạt.

Nghị quyết trừng phạt tới 82 ngày mới được thống nhất cho thấy việc thuyết phục Trung Quốc khó khăn tới mức nào.



Theo Korea Times, Mỹ và Trung Quốc mới thống nhất nghị quyết từ tuần trước sau nhiều tháng trời thương lượng. Cả 15 nước thành viên, trong đó có ba nước thành viên có quyền phủ quyết là Anh, Pháp, Nga đều đã biết nội dung nghị quyết này.



Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae (phải) dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên sang Cuba viếng đám tang Chủ tịch Fidel Castro ngày 28-11. Ảnh: KCNA



Nghị quyết trừng phạt này chủ yếu tập trung kiềm hãm xuất khẩu than đá của Triều Tiên - vốn là một nguồn thu ngoại tệ chính của nước này. Cụ thể, nghị quyết sẽ khống chế mức xuất khẩu than đá của Triều Tiên chỉ còn 7,5 triệu tấn mỗi năm, tương đương 400,9 triệu USD. Đồng nghĩa sẽ cắt giảm 60% sản lượng xuất khẩu than đá của Triều Tiên so với mức hiện tại, giảm 700 triệu USD ngoại tệ thu về.

Bên cạnh than đá, nghị quyết cũng cấm Triều Tiên xuất khẩu đồng, niken, bạc, kẽm. Nghị quyết trừng phạt gần đây nhất áp lên Triều Tiên hồi tháng 3 sau khi nước này thử hạt nhân lần 4 cũng đã hạn chế xuất khẩu than đá, vàng, titan, vanadi và một số kim loại hiếm trong lòng đất.

Ngoài ra, nghị quyết cũng sẽ siết chặt các lĩnh vực tài chính và hàng hải của Triều Tiên khoảng 100 triệu USD/năm. Như vậy nghị quyết lần này sẽ siết giảm của Triều Tiên 800 triệu USD ngoại tệ mỗi năm.

Nghị quyết này cũng sẽ trừng phạt 11 quan chức và 10 cơ quan, tổ chức của Triều Tiên, trong đó có các đại sứ Triều Tiên ở Ai Cập và Myanmar.

Nghị quyết cũng yêu cầu các thành viên LHQ giảm nhân sự trong các phái bộ ngoại giao của mình ở Triều Tiên,và hạn chế sử dụng tài khoản ngân hàng Triều Tiên.