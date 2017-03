Hội đồng Bảo an tiếp tục họp về Syria

Hôm trước đó, Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết do Liên đoàn Ả Rập và các nước phương Tây soạn thảo.

Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin khẳng định Nga không ủng hộ mọi nghị quyết trừng phạt Syria hoặc sử dụng Hội đồng Bảo an như công cụ kích động xung đột và can thiệp quân sự. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lý Bảo Đông tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi can thiệp và sử dụng giải pháp quân sự nhằm thay đổi chế độ cầm quyền ở Syria.

Tại cuộc họp, các ngoại trưởng Mỹ, Anh, Pháp và đại diện Liên đoàn Ả Rập đều khẳng định sẽ không có giải pháp tấn công quân sự vào Syria. Báo Guardian (Anh) ngày 31-1 dẫn lời các nhà phân tích cho rằng Nga và Trung Quốc có thể sẽ đồng ý thông qua dự thảo nghị quyết mới nếu dự thảo cấm sử dụng giải pháp quân sự chống lại Syria.

ĐĂNG KHOA (Theo Guardian, Reuters)