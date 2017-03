Hội đồng hiện do Mustafa Abdul Jalil, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Libya, làm chủ tịch. Dư luận biết không nhiều về thành phần hội đồng. Theo thông tin ít ỏi, hội đồng gồm khoảng 40 người được chỉ định theo kinh nghiệm và địa bàn hoạt động. Vì lý do an toàn, đến nay chỉ có 13 người được công bố tên, gồm chủ yếu là luật gia, luật sư và giáo sư ĐH.

Trong Hội đồng Dân tộc quá độ có nhiều nhân vật từng tham gia chính quyền của ông Gaddafi. Những người mới đào ngũ khỏi chính quyền Gaddafi gồm có Bộ trưởng Dầu mỏ Omran Aboukraa, Nasser al-Mabrouk Abdullah (lãnh đạo cấp cao của cơ quan an ninh) và cựu Thủ tướng Abdessalem Jalloud.

Ngày 28-7, Hội đồng Dân tộc quá độ đã cử đại diện ở Pháp là Mansour Saif al Nasr, thành viên Mặt trận nhân dân cứu nguy Libya (tổ chức đối lập lưu vong), sống lưu vong từ năm 1969.

Về danh ngôn chánh thuận, Hội đồng Dân tộc quá độ cổ súy thiết lập một nhà nước dân chủ và thế tục ở Libya. Lộ trình công bố ngày 16-8 bao gồm 37 điều về tổ chức bầu cử, trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới, vai trò giám sát của LHQ… Hội đồng Dân tộc quá độ khẳng định sẽ tự giải tán tám tháng sau khi chế độ của ông Gaddafi sụp đổ để bác bỏ lo ngại rằng Hội đồng Dân tộc quá độ không phải là cơ quan dân cử nhưng vẫn tiếp tục cai quản đất nước thời kỳ hậu Gaddafi.

Dư luận cho rằng một số người trong Hội đồng Dân tộc quá độ vẫn còn quan hệ với chế độ của ông Gaddafi. Do đó xâu xé đã xảy ra trong nội bộ Hội đồng Dân tộc quá độ. Bằng chứng là vụ ám sát tướng Abdel Fattah Younes 67 tuổi hôm 27-7. Tướng Abdel Fattah Younes nguyên là bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền của ông Gaddafi. Vài giờ trước khi bị ám sát, tướng Abdel Fattah Younes đang cầm quân ở vùng Brega đã được triệu hồi về điều trần trước ủy ban chính trị của Hội đồng Dân tộc quá độ.

H.DUY (Theo Le Monde)