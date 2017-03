Hối hả rời Libya

Ngày 26-2, công dân nước ngoài tiếp tục hối hả di tản khỏi Libya. Cảng Valetta của đảo quốc Malta đã trở thành trung tâm tiếp nhận người di tản khỏi Libya bằng đường biển.

Trong buổi sáng, tàu hộ tống Cumberland của hải quân Anh đã cập cảng Benghazi (Libya) để chở công dân hơn 20 nước di tản. Một máy bay do chính phủ Anh thuê đã cất cánh từ Anh đi thủ đô Tripoli (Libya). Chính phủ Anh thông báo tất cả công dân Anh còn ở lại Libya phải đến sân bay Tripoli càng sớm càng tốt vì có thể đây là chuyến bay thuê cuối cùng chở người di tản.

Từ cảng Benghazi, tàu Roma của hãng tàu Grimaldi Lines (Ý) được chính phủ Trung Quốc thuê đã đưa 2.255 công dân nước ngoài di tản. Trong số này có 2.216 công dân Trung Quốc và bốn công dân Việt Nam. Trung Quốc cũng đã thuê phà El Venizelos của Hy Lạp cho công tác di tản. Ý đưa tàu quân sự San Giorgio đến chở người di tản trong khi Mỹ thuê phà.

Công dân Trung Quốc di tản từ Libya bằng đường biển sang đảo Crete (Hy Lạp) để chờ về nước. Ảnh: AFP

Ngày 26-2, Hội đồng Bảo an LHQ tiếp tục họp thảo luận về dự thảo nghị quyết đề nghị trừng phạt Libya. Hội đồng Bảo an lặp lại yêu cầu chính quyền Libya phải bảo đảm an toàn cho tất cả công dân nước ngoài và tạo điều kiện cho những người muốn rời khỏi Libya.

Sau phiên họp đặc biệt ngày 25-2, Hội đồng Nhân quyền LHQ (47 nước) đã ra nghị quyết kêu gọi thành lập ủy ban điều tra về tình hình sử dụng bạo lực đàn áp biểu tình ở Libya và trục xuất Libya khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ. Quyết định cuối cùng thuộc về Đại hội đồng LHQ.

Trong ngày 25-2, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh phong tỏa tài sản của Tổng thống Gaddafi và bốn người con ở Mỹ. Đại sứ quán Mỹ tại Libya đã ngừng hoạt động vì tình hình mất an ninh. Trong khi đó, tòa án ở Paris (Pháp) đã mở cuộc điều tra về tài sản của Tổng thống Gaddafi và Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak theo đơn kiện của các tổ chức phi chính phủ.

Tiếp nối các đại sứ Libya từ nhiệm, nay đến lượt đại sứ Libya ở Bồ Đào Nha và Đại sứ Libya tại LHQ Mohammed Shalgham.

Chiều 25-2, Đài Truyền hình quốc gia Libya phát hình ảnh Tổng thống Gaddafi xuất hiện tại Quảng trường Xanh ở Tripoli. Ông phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ: “Các bạn hãy chuẩn bị bảo vệ Libya”. Ông nói tất cả kho vũ khí sẽ được mở toang để cấp phát cho dân.

Trưa 26-2, Đài Truyền hình Al Jazeera (Qatar) loan tin một số khu vực ở thủ đô Tripoli đã nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng nổi dậy. Chính quyền trung ương hiện đã mất kiểm soát miền đông. Lực lượng nổi dậy đã thành lập bộ máy quản lý tại TP Benghazi.

Báo chí Pháp cho biết đại sứ Libya tại Pháp đã từ nhiệm trong bối cảnh khá thoải mái. Khoảng 20 sinh viên Libya biểu tình trước Đại sứ quán Libya ở Paris (Pháp) từ ngày 20-2. Họ đòi nói chuyện với đại sứ Libya nhưng không thành công. Đêm 24-2, một số người leo rào vào đại sứ quán từ cửa hậu rồi yêu cầu đại sứ lên án Tổng thống Gaddafi và tuyên bố từ nhiệm. Sau 10 phút trao đổi với nhóm biểu tình, đại sứ Salah Zaren đồng ý tuyên bố từ nhiệm. Cờ Libya treo trước đại sứ quán đã bị giật xuống.

