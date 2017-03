Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN: Mỹ gia tăng tập trận với Đông Nam Á

Sáng 16-11, hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) đã khai mạc tại Siem Reap (Campuchia) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết ASEAN vì một cộng đồng hòa hợp và an ninh”. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Tân Hoa xã cho biết phát biểu mở đầu hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh khẳng định không một nước riêng lẻ nào đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực, do đó ASEAN cần củng cố hợp tác để ứng phó các thách thức hiện nay như an ninh hàng hải, môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và năng lượng.

Ông thông báo năm 2013, với vai trò chủ tịch ADMM, Brunei sẽ tổ chức cuộc tập trận đa phương đầu tiên về cứu trợ nhân đạo, thảm họa và quân y. Ông nhấn mạnh các cuộc tập trận chung sẽ đóng góp to lớn đối với hợp tác an ninh thực tiễn trong việc đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh tại Siem Reap (Campuchia) ngày 16-11. Ảnh: AP

Các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã ủng hộ sáng kiến tập trận và hoan nghênh những tiến triển trong hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM mở rộng với Mỹ, Trung Quốc, Nhật.

Theo TTXVN, tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận và thông qua Tuyên bố chung về tăng cường đoàn kết ASEAN vì một cộng đồng hòa hợp và an ninh. Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường đoàn kết, kiên trì lập trường giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến biển, đảo bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, tự do hàng hải ở biển Đông.

Theo tinh thần của Tuyên bố nguyên tắc sáu điểm về biển Đông được ASEAN thông qua vào tháng 7-2012, các bộ trưởng khẳng định quyết tâm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và cùng nỗ lực hướng tới hiện thực hóa Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Chiều 16-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã dự hội nghị tham vấn với các bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN để thảo luân về phương hướng thúc đẩy hợp tác an ninh Mỹ-ASEAN.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Leon Panetta cho biết phía Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết ASEAN trong xây dựng an ninh ổn định trong khu vực và Mỹ ủng hộ hợp tác quốc phòng do ASEAN chủ trì trong một số lĩnh vực trọng yếu như cứu trợ nhân đạo và thảm họa, an ninh hàng hải, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông nói Mỹ tăng cường hợp tác quân sự trong khu vực là một phần của nỗ lực tái cân bằng chiến lược về châu Á-Thái Bình Dương, nỗ lực này không chỉ thu hẹp trong phạm vi hợp tác quân sự mà còn liên quan đến hợp tác ngoại giao, kinh tế, văn hóa.

Theo báo Wall Street Journal (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta khẳng định: “Để thể hiện cam kết của Mỹ với ASEAN, Mỹ sẽ tăng cường quy mô và số lượng các cuộc tập trận với các đối tác Đông Nam Á ở Thái Bình Dương và chúng tôi đang dành một quỹ mới cho mục đích này”.

LÊ LINH