Hội nghị cấp cao ASEAN 17: Nhất trí nhiều quyết sách quan trọng

- Trong bữa ăn tối của các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm 27-10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Nyan Win cho biết bà Aung San Suu Kyi (đang bị quản thúc tại gia) có thể sẽ được trả tự do sau bầu cử Quốc hội Myanmar ngày 7-11. - Chiều 28-10, Hội nghị cấp cao tam giác phát triển Indonesia-Malaysia-Thái Lan đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. - Cuộc gặp giữa các bộ trưởng Kinh tế Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc bên lề hội nghị ASEAN tại Hà Nội đã bị hủy theo tuyên bố ngày 28-10 của Bộ Thương mại Nhật. Lý do chính thức là lịch trình làm việc của các bộ trưởng khít khao quá. Hãng tin Kyodo (Nhật) lại cho rằng lý do hủy liên quan đến quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. - Tại cuộc gặp song phương ngày 28-10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đề nghị ASEAN phối hợp hơn nữa để nhất trí kêu gọi các ngân hàng trung ương hợp tác giảm áp lực trong khu vực về tỉ giá. TNL (Theo AFP)