Hội nghị cấp cao Đông Á: Thông qua Tuyên bố Phnom Penh

Theo trang web Chính phủ Việt Nam, ngày 20-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Đông Á (EAS). Thủ tướng nhấn mạnh EAS cần tích cực phối hợp và bổ sung với các cơ chế khu vực hiện có vì mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực; EAS cần tăng cường hợp tác hơn nữa về an ninh an toàn hàng hải. Thủ tướng đề nghị các nước ủng hộ ASEAN-Trung Quốc thực hiện đầy đủ DOC, Tuyên bố chung kỷ niệm 10 năm DOC, hướng tới COC; ủng hộ ASEAN thực hiện Tuyên bố sáu điểm về biển Đông.