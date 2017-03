Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu: Lại nói, vẫn chưa thấy làm!

Ngày 22-9, tổ chức Dự án Carbon toàn cầu (có hai văn phòng chính ở Úc và Nhật) công bố báo cáo cho biết lượng khí thải CO 2 toàn cầu tăng lên mức kỷ lục hơn 36 tỉ tấn trong năm 2013. Ba nước dẫn đầu lần lượt là Trung Quốc (10 tỉ tấn), Mỹ (5,2 tỉ tấn) và Ấn Độ (2,4 tỉ tấn). Báo cáo dự báo khí thải CO 2 toàn cầu sẽ tăng 2,5% trong năm 2014 lên mức hơn 40 tỉ tấn. 100 tỉ USD cho Quỹ Khí hậu xanh nhằm hỗ trợ các nước kém phát triển ứng phó tác động của biến đổi khí hậu. Ấn Độ mong muốn các nước phát triển phải thực hiện cam kết nêu trên. _________________________________ Tôi hoàn toàn bị sốc và rất thất vọng khi nghe tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không dự hội nghị biến đổi khí hậu do Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon chủ trì. Ngoại trưởng đảo quốc Marshall TONY DE BRUM