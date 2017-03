Hôm nay, Anh kích hoạt Brexit

9 tháng sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit, hôm nay (29-3) Anh sẽ chính thức kích hoạt Điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu khởi động quá trình đàm phán để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit. Bức thư thông báo kích hoạt Brexit đã được Thủ tướng Anh Theresa May viết, ký và đã chuyển cho đại sứ Anh tại EU.



1 giờ 30 hôm nay tại Brussel (Bỉ), bức thư này sẽ được đại sứ Anh trình lên Chủ tịch EU Donald Tusk. Cùng lúc đó tại Anh, Thủ tướng May cũng sẽ thông báo trước Quốc hội, bắt đầu đàm phán chấm dứt 44 năm Anh là thành viên EU.



Thủ tướng Anh Theresa May ký bức thư thông báo kích hoạt Brexit gửi đến Chủ tịch EU Donald Tusk, ngày 28-3 tại London. Ảnh: GETTY IMAGES



Người dẫn đầu phái đoàn đàm phán phía Anh là ông David David. Về phía EU là ông Michel Barnier. Thời gian đàm phán Brexit tối đa là hai năm, được dự đoán sẽ là tiến trình rất khó khăn cho cả Anh và 27 nước EU còn lại. Theo Bloomberg, các chủ đề khó thống nhất nhất sẽ là thương mại và nhập cư.

Cuộc đàm phán Brexit được xem là phép thử với năng lực của bà May mới chỉ cầm quyền tám tháng, đặc biệt khi bà là người đã bỏ phiếu chọn Anh ở lại với EU. Mục tiêu của Thủ tướng May là hoàn tất đàm phán trong một năm, kiểm soát được dòng chảy lao động và có được một thỏa thuận thương mại tự do mới với EU.

Với EU, để ngăn chặn khả năng các nước thành viên khác nối gót Anh, nhiều quan chức cấp cao EU nói thẳng Anh sẽ không được lợi hơn nếu ra đi so với ở lại.

Trước cuộc đàm phán, cả hai bên đều công khai nói sẽ tránh đối đầu. Thủ tướng May có nhiều cuộc điện đàm với Chủ tịch EU Tusk, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, khẳng định dù ra đi nhưng Anh vẫn sẽ là một đồng minh thân thiết.