Hôm nay bắt đầu xét xử vụ chìm phà Sewol

Phiên tòa được tiến hành tại thành phố Gwangju, nơi gần nhất với hiện trường vụ chìm phà.

Trong số 15 người bị đưa ra xét xử ngày hôm nay, thuyền trưởng Lee Joon Seok (68 tuổi) và ba thuyền viên bị buộc tội giết người do cố ý vô trách nhiệm, hình phạt cao nhất với tội danh này là tử hình. Hai người bị buộc tội vô trách nhiệm khi bỏ trốn khỏi phà và chắc chắn phải chịu án tù. 9 người còn lại bị buộc tội sơ xuất và cũng có thể bị phạt tù.

Tội mà thuyền trưởng và ba thuyền viên bị truy tố chưa nặng bằng tội giết người nhưng nặng hơn tội ngộ sát. Thuyền trưởng và các thuyền viên đã chạy thoát thân, bỏ mặc hơn 400 người còn mắc kẹt trên con phà Sewol đang chìm dần mà không giúp đỡ họ. Hầu hết các thủy thủ phà Sewol đều thoát nạn trong khi hàng trăm hành khách, là học sinh trung học, đã mất mạng. Cho đến hôm nay, sau gần 2 tháng kể từ khi thảm họa xảy ra, vẫn còn 12 nạn nhân còn đang mất tích. Chỉ có 172 trong tổng số 476 hành khách được cứu sống.



Vụ chìm phà hồi tháng 4 khiến cả đất nước Hàn Quốc đau xót, sững sờ. Ảnh: Reuters

Hiện liên quan đến vụ án này còn có ông Yoo Byung Eun, giám đốc công ty gia đình Chonghaejin Marine Co, đơn vị sở hữu và vận hành tàu Sewol. Người này cũng bị quy trách nhiệm do vi phạm các quy định về an toàn hàng hải, không đăng kiểm phà theo đúng thời hạn và thiếu trang bị các dụng cụ cứu nạn, di tản khi xảy ra sự cố. Hiện cảnh sát Hàn Quốc đã treo thưởng 500 ngàn USD cho ai cung cấp thông tin để bắt được ông Yoo Byung Eun.

Rất nhiều phụ huynh của các nạn nhân đã đến dự phiên tòa. Hãng Reuters đưa tin nhiều lần họ đã hét lên trong phiên tòa rằng: "Các người là kẻ giết người". Một người khác nói: "Các ông có làm như thế nếu đó là con cháu của chính các ông không? Hãy hình dung khoảnh khắc đó xảy ra với chính người thân của các ông, hãy nói sự thật đi!"

Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun Hye cũng đã từng cam kết sẽ xử nghiêm khắc những người có liên quan đến vụ việc. Trước đó, các bị cáo trong vụ án này gặp nhiều khó khăn khi tìm thuê luật sư do dư luận đã phản ứng gay gắt về hành vi của họ, các công ty luật cũng tỏ ra chùn bước.

Phương Dung