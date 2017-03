Hơn 100 người còn mất tích trong tai nạn chìm phà

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích với sự hỗ trợ của ba tàu và bốn máy bay của Cơ quan An toàn hàng hải quốc gia Úc. Sau đó, Thủ tướng Peter O’Neill cho biết công tác tìm kiếm phải dừng lại do sóng to, gió lớn và sẽ tiếp tục vào ngày 4-2. Cơ quan An toàn hàng hải quốc gia Papua New Guinea lo ngại những người mất tích có thể bị mắc kẹt trong phà.

Công ty Rabaul Shipping (Papua New Guinea) là chủ chiếc phà cho biết vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân phà chìm. Trước tai nạn, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia đã cảnh báo các công ty tàu biển phải neo tàu lại trong tuần này vì gió lớn.

THẠCH ANH (Theo AP, ABC)