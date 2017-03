Hơn 19.000 ca nhiễm cúm ở bang New York

Thống đốc bang kêu gọi những người chưa tiêm chủng đi tiêm chủng ngay, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ em, người trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch.

Đến nay đã có 28.747 ca nhiễm cúm trong mùa đông năm nay ở Mỹ, trong đó đã có 20 ca tử vong trẻ em. Riêng tại bang New York có 19.128 ca nhiễm cúm trong khi mùa đông năm ngoái chỉ 4.404 ca. Bang Massachusetts ghi nhận có 18 ca tử vong. Tại TP Boston, thị trưởng đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ giữa tuần trước. Tại bang New Jersey, một số bệnh viện quá tải do các ca nhiễm quá đông.

D.THẢO