Hơn 200 chiến binh IS tạo phản giết chết thủ lĩnh

Một cuộc tạo phản giữa IS tại Raqqa tối 6-3 đã làm thủ lĩnh Abu Ali al-Tunisi của IS ở TP Raqqa (tỉnh Raqqa, bắc Syria) bị giết vì tay các tay súng đào ngũ, theo báo ARA News.



Tình trạng đào ngũ trong hàng ngũ IS ở Syria tăng đáng kể trong vài tuần gần đây. Chỉ trong hai ngày vừa qua đã có 200 tay súng IS đào ngũ.



Các tay súng IS tại TP Raqqa (Syria). (Ảnh: HAARETZ)

Trong ngày 6-3 khoảng 200 tay súng IS đã tạo phản, hỗ trợ một bộ phận dân Syria tại TP Raqqa chiến đấu chống lại IS, báo Sputnik (Nga) dẫn một nguồn tin riêng cho biết. “Khoảng 200 tay súng IS đã về phe người dân TP Raqqa chiến đấu với IS, buộc IS phải tổ chức phong tỏa các tuyến đường vào TP.”



Người dân TP Raqqa đã tiêu diệt một số phần tử IS và chiếm lại được năm khu dân cư của TP Raqqa từ tay IS.

Theo Sputnik, sự tạo phản này thách thức nỗ lực kiểm soát toàn diện TP Raqqa vốn là căn cứ chính của IS ở Syria kể từ tháng 8-2014.



Sự kiểm soát TP Raqqa của IS đang bị đe dọa nghiêm trọng khi quân chính phủ Syria, lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) thường xuyên tấn công IS ở Raqqa nhằm chiếm lại TP này.

Bên cạnh đó, tình hình quân chính phủ Syria thắng thế phe nổi dậy Syria ở hai tỉnh Aleppo và Hama cũng đe dọa việc kiểm soát TP Raqqa của IS. Tỉnh Raqqa kế bên tỉnh Hama.