Hơn 300 lao động “chui” Việt Nam bị bắt ở Nga

Đêm 21-5, lực lượng cảnh sát cùng các nhân viên cơ quan di trú Liên bang Nga đã khám xét một cơ sở may áo quần thể thao của người Việt Nam tại làng Kartino thuộc khu vực Leninsky, tỉnh Moscow.

Lực lượng kiểm tra phát hiện áo quần của cơ sở may in lậu biểu tượng Olympic và các thương hiệu nổi tiếng khác. Hơn 300 lao động Việt Nam bị bắt vì không có giấy tờ cư trú. Sau khi thu giữ hơn 15.000 thành phẩm cùng thuốc nhuộm và mẫu vải, lực lượng kiểm tra đã đóng cửa cơ sở may.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) cho biết hai công dân Việt Nam đứng ra tổ chức cơ sở may lậu này. Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính, tìm kiếm và bắt giữ hai người này.

THẠCH ANH