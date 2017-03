Hong Kong bùng nổ biểu tình lớn chống chiếm lĩnh “phố Wall“

Một người biểu tình giương biểu ngữ “Phản đối bạo lực và chiếm lĩnh Central.” (Ảnh: Hà Ngọc/Vietnbam+)

Cuộc biểu tình nêu trên có chủ đề "Đại tuần hành tổng tuyển cử hòa bình" do Đại Liên minh "Bảo vệ tổng tuyển cử, phản đối chiếm lĩnh Central" phát động, chủ yếu là nhằm phản đối phong trào "Chiếm lĩnh Central" do phe đối lập phát động, ủng hộ chủ trương thúc đẩy tổng tuyển cử bầu Trưởng Đặc khu vào năm 2017 theo quy định của Luật Cơ bản.Theo người phát ngôn của Đại Liên minh "Bảo vệ tổng tuyển cử, phản đối chiếm lĩnh Central," ông Chu Dung, số người tham gia biểu tình vượt xa con số dự kiến ban đầu (120.000 người). Trong khi đó, có nguồn tin nói rằng có trên 160.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình này.Đây được cho là cuộc biểu tình lớn có quy mô lớn nhất trong gần 30 năm qua do phe thân chính quyền ở Hong Kong tổ chức nhằm vào phe đối lập. Phải gần 2 tiếng đồng hồ sau khi nhóm đi đầu tới điểm cuối là phía ngoài trụ sở Ngân hàng HSBC ở khu Central, nhóm cuối cùng mới xuất phát ở Công viên Victoria.Trên quãng đường tuần hành dài khoảng 4km, đi qua các quận Wanchai và Admiralty, những người biểu tình giương cao các biểu ngữ phản đối chiếm lĩnh Central, hô vang khẩu hiểu cho rằng chiếm lĩnh Central là hành vi phi pháp, gây tổn hại tới hòa bình và khiến cho việc tổng tuyển cử khó đạt được.

Trong quá trình biểu tình, người ta cũng thấy một loạt thành viên thuộc "Liên minh Chính nghĩa" tiến hành thu thập chữ ký của những người tham gia biểu tình về việc “"bãi khán" (không đọc) tờ Bình quả Nhật báo và đã nhận được sự ủng hộ của không ít người dân./.

Theo Vietnam+