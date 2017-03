Hộp đen máy bay Nga lên tiếng

Báo The Times (Anh) đưa tin trong một chiến dịch phối hợp, các cơ quan tình báo Mỹ và Anh đã sử dụng vệ tinh nghe lén được thông tin điện tử của bọn Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Ai Cập nói về bom đặt trên máy bay Airbus A321 của Nga. Các nhà phân tích cho rằng giọng điệu và nội dung đàm thoại cho thấy bom do hành khách hay nhân viên sân bay đưa lên máy bay Nga. Người phát ngôn thủ tướng Anh từ chối bình luận thông tin này. Báo The Telegraph ghi nhận điều này có thể xảy ra vì du khách Anh từng kể cứ đưa tiền cho nhân viên sân bay Sharm el-Sheikh là đi qua thoải mái mà khỏi bị khám xét hành lý. __________________________________ Tôi cho rằng có khả năng có bom trên máy bay (Nga) và chúng tôi đánh giá giả thiết này rất nghiêm túc. Tổng thống OBAMA tuyên bố trên đài phát thanh Kiro

(Tập đoàn CBS)