Hot girl tử vong vì "quan hệ" với bạn học ngoài ban công

Hôm qua, ngày 11/6 một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại một tòa nhà gần sông Thames, London, Anh khiến một cặp đôi nam nữ bị tử vong.

Theo nhân chứng cho biết cô bé 19 tuổi người Nga Anastasia Tutik và cậu bạn trai 18 tuổi người Mexico Miguel đang quan hệ trên ban công thì cả hai bị rơi xuống đất.

Cô bé xinh đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội tại Nga.

Cô gái xinh đẹp là một hot girl khá nổi tại Nga.

Ban công nơi cặp đôi tuổi teen rơi xuống đất.

Hiện trường vụ việc.

Nhân chứng của vụ việc, người đã gọi điện báo cảnh sát.

Vì rơi từ tầng 6 nên cả hai đã tử vong tại chỗ. Người nhân chứng tại tòa nhà đối diện đã chứng kiến toàn bộ vụ việc, Samson Oguntayo, 32 tuổi cho biết "Cặp đôi đang quan hệ tình dục ở ban công sau đó khi cậu bé đang nhấc cô bé lên lan can thì cả hai đã rơi xuống".

Anastasia Tutik

Được biết, ngay sau khi thấy họ rơi xuống Samson Oguntayo, 32 tuổi đã lao xuống cầu thang xem xét và ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Shradha Chaturvedi, 31 tuổi, người sống trên tầng 2 ở khu nha cho biết: "Tôi nghe thấy một tiếng hét rất to của phụ nữ. Tôi đã nghĩ là một tiếng nổ nào đó nhưng rất tiếc lại là tai nạn của đôi bạn trẻ. Cả hai đã tử vong trong vũng máu".

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra Anastasia Tutik và Miguel đã đi tiệc tùng cùng với bạn bè của mình. Do có hơi men và phấn khích vì cô bé mới kết thúc bài kỳ kiểm tra nên cả hai đã ra ban công "mây mưa" tìm cảm giác lạ. Tuy nhiên, do say và bất cẩn nên cả hai đã bị mất cân bằng và ngã ngay xuống đất từ ban công tầng 6.

Alfonso, một học sinh đến từ Mexico cho biết Miguel vừa đến London được một tuần."Họ vừa gặp nhau tại bữa tiệc và nói rằng thích nhau. Chính vì thế họ đã đưa nhau ra ban công".

Cô bé xinh đẹp.

Theo Trí Thức Trẻ