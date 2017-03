Hung thủ không tham gia khủng bố

Người nổ súng bắn hạ hung thủ là viên chức bảo vệ an ninh cho chủ tịch Hạ viện Kevin Vickers, 58 tuổi. Dư luận Canada xem ông là anh hùng dân tộc. Ông làm việc trong ngành cảnh sát 29 năm, lên đến chức giám đốc cấp cao. Tháng 6-2005, trong lúc là sĩ quan tùy tùng cho phó thống đốc tỉnh New Brunswick, ông được đề cử giữ chức giám đốc phụ trách an ninh ở Hạ viện. Ông thường bảo đảm an ninh cho các nhân vật quan trọng đến thăm Canada, trong đó có nữ hoàng Elizabeth II. _________________________________________ Canada đang chiến tranh và bãi chiến trường không chỉ ở Iraq. Báo TORONTO SUN (Canada) Đồi Quốc hội là địa điểm công cộng tuyệt diệu, nơi mọi người có thể chơi bóng đá, tập yoga, ăn trưa hay trò chuyện với nhau. Chúng ta phải tăng cường an ninh, phải bảo vệ tốt hơn nhưng đừng mất quan điểm đây là không gian công cộng mà mọi người Canada đều phải được chào đón. Nghị sĩ CHARLIE ANGUS