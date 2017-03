Hung thủ sát hại nữ nghị sĩ Jo Cox bị rối loạn tâm thần

Thomas Mair bị bắt trong vụ bắn chết nữ nghị sĩ Anh Jo Cox tại Birstall (miền Bắc nước Anh) hôm trước đó. Hung thủ là người ở địa phương Birstall.

Báo The Guardian đưa tin ngày 18-6, Thomas Mair đã ra trước tòa án ở khu Westminster thuộc thủ đô London. Khi tòa hỏi tên tuổi, bị cáo nói hắn là “thần chết của bọn phản quốc và tự do cho nước Anh”. Khi tòa hỏi đến địa chỉ và ngày sinh thì hắn nhất định không trả lời. Công tố viên cho biết hắn khai với cảnh sát hắn là nhà hoạt động chính trị.

AFP dẫn nguồn từ cảnh sát cho biết đây là một vụ tấn công riêng rẽ nhưng có nhắm đến mục tiêu nhất định là nữ nghị sĩ Jo Cox. Đến nay cảnh sát không có bằng chứng cho thấy có một người khác liên quan đến án mạng. Cảnh sát đang điều tra vì sao hung thủ lại có được súng trái phép.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra tập trung vào hướng đây là vụ mưu sát của phe cực hữu. Cảnh sát đã tìm thấy sách ca ngợi phát xít và chủ nghĩa cực hữu tại nhà của Thomas Mair. Trước đó, có chứng cứ cho thấy hắn đã mua sách từ tổ chức phát xít mới Liên minh quốc gia ở Mỹ. Cảnh sát đã tìm thấy một túi nhựa đựng đạn, một lưỡi dao, một ví màu đen và một điện thoại di động đẫm máu trong túi quần của Thomas Mair.

Báo The Telegraph đưa tin các chứng cứ mới cho thấy hung thủ Thomas Mair mắc chứng rối loạn tâm thần. Hắn muốn thuốc chống suy nhược vào đêm 15-6 nhưng trung tâm y tế hẹn gặp ngày 16-6, tức ngày hắn sát hại nữ nghị sĩ Jo Cox. Em của hung thủ cho biết Thomas Mair có tiền sử tâm thần.

Tòa đã đề nghị tạm giam bị cáo Thomas Mair cho đến phiên tòa kế tiếp vào ngày 20-6. Theo luật pháp của Anh, sau khi nghi can bị truy tố, báo chí không được phép công bố chi tiết điều tra, nhất là động cơ gây án.

Vụ sát hại nữ nghị sĩ Jo Cox có thể ảnh hưởng đến cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi EU. Theo công bố ngày 19-6, một cuộc thăm dò của báo Mail on Sunday cho thấy 45% số người được hỏi muốn Anh ở lại EU và 42% muốn rời EU.

Cuộc thăm dò thứ hai do báo Sunday Times thực hiện cho thấy 44% muốn Anh ở lại EU và 43% muốn rời EU. Cuộc thăm dò thứ ba do báo The Observer cho thấy hai luồng ý kiến ngang ngửa nhau 44%.