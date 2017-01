Hung thủ tấn công hộp đêm ở Istanbul làm theo lệnh IS

Báo Hurriyet và kênh truyền hình CNN của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18-1 trích dẫn nội dung thẩm vấn nhưng không nêu rõ vì sao biết thông tin này.

Theo báo, ban đầu Masharipov nhận được lệnh tấn công ngoại vi quảng trường Taksim ở trung tâm Istanbul. Đây là địa điểm tiêu biểu thường có nhiều du khách lui tới.





Đêm 31-12-2016, Masharipov đến quảng trường nhưng biện pháp an ninh ở đây quá chặt chẽ nên không tấn công được. Sau khi hắn báo cáo về chỉ huy, bọn IS yêu cầu hắn tìm mục tiêu mới trong khu vực đó. Hắn bắt xe taxi đi dọc bờ biển và sau cùng chọn hộp đêm Reina. Lý do: Hộp đêm này dễ tấn công vì nhìn thoáng qua không thấy bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Diễn biến tiếp theo đã rõ. Ngay sau giao thừa, Masharipov bắn hạ một cảnh sát rồi xông vào trong hộp đêm xả súng làm chết 39 người và tẩu thoát.