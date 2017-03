Hy Lạp lại cắt giảm chi tiêu

Ngày 21-9, công ty thẩm định tài chính Moody’s thông báo giảm chỉ số hạng tín dụng đối với ba ngân hàng Mỹ là Bank of America, Wells Fargo và Citigroup. Lý do: Chính phủ Mỹ có thể sẽ không cứu nếu các ngân hàng này bị phá sản. Bị ảnh hưởng nặng nhất là Bank of America, ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ. Bank of America bị thiệt hại nhiều tỉ USD do nợ xấu trong vay mua nhà.