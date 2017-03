Indonesia đề xuất lập hiệp ước ngăn xung đột ở châu Á

Ngày 16-5, phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở Washington, D.C. (Mỹ), Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã đề xuất thành lập hiệp ước hợp tác và hữu nghị ở Ấn Độ-Thái Bình Dương (các nước châu Á nằm ven bờ hai đại dương này) nhằm ngăn ngừa xung đột trong khu vực.

Hãng tin Channel News Asia (Singapore) đưa tin ông Marty Natalegawa nói hiệp ước này có thể bắt chước theo mô hình Hiệp ước hợp tác và thân thiện ở Đông Nam Á, trong đó có điều khoản cấm sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp.

Không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc hay Mỹ, ông nói khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không muốn ưu thế vượt trội của một nước nào cả và cũng không muốn bất ổn vì mối bất đồng giữa các cường quốc.

Có ba vấn đề chính ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà ông cho rằng hiệp ước như trên có thể giải quyết gồm: Thiếu niềm tin lẫn nhau, các tranh chấp lãnh thổ và quản lý sự thay đổi trong khu vực.

Ông cho rằng thiếu sự tin tưởng có thể dẫn đến xung đột, do vậy cần phải đối thoại cởi mở giữa các nước. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý các tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là ở biển Đông nhằm tránh tính toán sai lầm chiến lược có thể dẫn đến xung đột. Ông dự báo khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thay đổi không ngừng về kinh tế, an ninh và chính trị. Do vậy, cần phải có một chuẩn mực trong quản lý các kịch bản về quan hệ song phương, đa phương trong khu vực.

Ngày 17-5, tạp chí The Diplomat (Nhật) đăng bài viết của chuyên gia về quan hệ quốc tế tại ĐH Quốc gia Úc Jack Georgieff nhận định ý tưởng về hiệp ước trên có thể là vấn đề mấu chốt cho sự ổn định của khu vực.

Năm 2009, Thủ tướng Úc Kevin Rudd từng kêu gọi hợp nhất các tổ chức ở châu Á-Thái Bình Dương vào một tổ chức chung gọi là Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương để các nước có thể đối thoại, hợp tác và hành động về các vấn đề chính trị cũng như các thách thức liên quan đến an ninh. Tuy nhiên, Trung Quốc không đón nhận ý tưởng này vì nghi ngờ đây là mưu đồ khống chế Trung Quốc.

Chuyên gia Jack Georgieff cho rằng đề xuất của ông Marty Natalegawa có thể được nhiều nước trong khu vực ủng hộ vì chỉ kêu gọi thành lập hiệp ước hơn là một tổ chức cụ thể.

LÊ LINH