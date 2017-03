Indonesia: PDI-P lùi thời hạn công bố ứng viên tổng thống

Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương PDI-P Tjahjo Kumolo. (Nguồn: antaranews.com)

Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương PDI-P Tjahjo Kumolo vừa thông báo cho biết PDI-P sẽ lùi thời hạn công bố ứng cử viên tới tận sau khi kết thúc cuộc bầu cử lập pháp sẽ diễn ra vào đầu tuần thứ hai của tháng Tư.Ông Tjahjo Kumolo nói rằng ban lãnh đạo PDI-P đã nhất trí dành quyền lựa chọn cặp ứng cử viên liên danh tổng thống-phó tổng thống của đảng tham gia cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 7-10 /2014 cho Chủ tịch đảng, bà Megawati.Ông Tjahjo Kumolo nhấn mạnh rằng mặc dù các cuộc thăm dò ý kiến về bầu cử đều cho thấy sự tín nhiệm cao dành cho bà Magawati và thống đốc Jakarta Joko Widodo, trong đó ông Joko luôn ở vị trí số một, song PDI-P vẫn phải thận trọng về quyết định lựa chọn nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.Ông Tjahjo Kumolo cho rằng số phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống năm nay sẽ tập trung hơn, bởi chỉ có 12 đảng quốc và 3 đảng địa phương (đều của tỉnh tự trị Aceh) tham gia, ít hơn nhiều so với lần lượt 24 đảng và 34 đảng trong các cuộc tổng tuyển cử trước đó vào năm 2004 và năm 2009.Trong một động thái liên quan, Viện điều tra dư luận xã hội về bầu cử Pol-Tracking, có trụ sở tại Jakarta vừa công bố kết quả thăm dò ý kiến cử tri, theo đó 69,25% dành lá phiếu của mình cho ông Joko nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm hiện nay, 14,97% cho bà Megawati, người giữ cương vị Chủ tịch đảng PDI-P từ năm 1999 đến nay.Một cuộc điều tra khác do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tiến hành hồi cuối tháng 11/2013 cho thấy ông Joko cũng dẫn đầu với 47,4% số phiếu, tiếp theo là Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra), Trung tướng (đã nghỉ hưu) Prabowo Subianto 15,8%, và Chủ tịch đảng Golkar, ông Aburizal Bakrie với 12,6 phần trăm.Còn đảng dân chủ (DP) đứng đầu liên minh cầm quyền 6 đảng hiện nay do Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono làm Chủ tịch có kế hoạch tiến hành lựa chọn một trong số 11 ứng cử viên của đảng trong hai giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 làm đại diện duy nhất tham gia tranh cử tổng thống.

Mới đây, ông Susilo Bambang Yudhoyono đã có cuộc gặp riêng với ông Joko Widodo và ông Prabowo Subianto khiến dư luận tại chỗ đặt dấu hỏi về những liên minh có thể giữa DP với các đảng và các chính khách tiềm năng cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.



