Indonesia tiêu diệt nhiều nghi can khủng bố gần Jakarta

Lực lượng chống khủng bố Indonesia. (Nguồn: asianews.it)

Những nghi can khủng bố trên đây đã từ chối đầu hàng đồng thời xả súng và ném bom tự chế vào lực lượng an ninh khiến 1 cảnh sát bị thương.Sáu quả bom tự chế cũng đã được tìm thấy tại ngôi nhà trên.Hiện cảnh sát đã xác định được danh tính một trong những nghi can là tên Nurul Haq, kẻ được cho là đã tham gia hàng loạt các vụ xả xúng nhằm vào lực lượng cảnh sát Indonesia cách đây nhiều tháng.Nhóm khủng bố này bị tình nghi liên quan đến âm mưu đánh bom trụ sở Đại sứ quán Myanmar tại Jakarta vào tháng Năm qua và một ngôi đền Phật giáo tại Tây Jakarta hồi tháng Bảy khiến 1 người bị thương.Indonesia bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố kể từ các vụ đánh bom vào hòn đảo nghĩ dưỡng Bali năm 2002 làm 202 người thiệt mạng, hầu hết là du khách nước ngoài.

Trong thời gian qua, những vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài đã bị thay thế bằng các vụ bạo lực quy mô nhỏ hơn và ít đẫm máu hơn nhằm vào các lực lượng Chính phủ, trong đó chủ yếu là cảnh sát và các lực lượng chống khủng bố.

Theo TTXVN