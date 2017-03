[Infographics] Tổng thống Obama đi cùng ai đến Việt Nam?

Ngày 23-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.



(Nguồn: TTXVN)



Cùng đi với Tổng thống Barack Hussein Obama có Ngoại trưởng John Kerry; Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius; Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách diễn văn và thông tin chiến lược Ben Rhodes; Phó Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách kinh tế quốc tế Adewale Adeyemo; Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel; Giám đốc Cao cấp phụ trách châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia Dan Kritenbrink; Trợ lý đặc biệt của Tổng thống phụ trách kinh tế quốc tế Him Das./.