Iran chuẩn bị khóa eo biển Hormuz?

Không khí căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã thực sự nóng. Ngày 4-1, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã lên tiếng chỉ trích sự hiện diện của các thế lực ngoài khu vực như tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ tại vùng Vịnh chỉ gây bất an cho khu vực. Ông nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục giữ an ninh eo biển Hormuz bằng mọi giá.

Trong khi đó, Quốc hội Iran thông báo các nghị sĩ Iran đang thảo luận một dự luật yêu cầu mọi tàu quân sự nước ngoài phải xin phép chính phủ Iran nếu muốn đi qua eo biển Hormuz, nếu không sẽ bị quân đội Iran giữ lại.

Song song theo đó, Iran đã giơ cao con bài hạt nhân để gia tăng áp lực. Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 4-1 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Iran sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình làm giàu uranium.

Hôm trước đó, Iran vẫn còn giữ giọng nhẹ nhàng hơn khi Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Iran đang chờ nhóm 5+1 (năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) xác định ngày giờ nối lại đàm phán hạt nhân.

Biếm họa đăng trên báo The Korea Times (Hàn Quốc).

Đáp trả ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn là lãnh thổ quốc tế.

Báo New York Times (Mỹ) ngày 4-1 ghi nhận Nhà Trắng đã triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, tướng James Mattis phụ trách Bộ Tư lệnh đặc trách miền Trung (phụ trách vùng Vịnh và Trung Á) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Martin Dempsey để bàn biện pháp đối phó với Iran.

Đòn trả đũa Iran của Mỹ thực ra sẽ như con dao hai lưỡi. Kinh tế Iran có suy yếu nhưng kinh tế các nước cũng bị ảnh hưởng.

Bằng chứng như hãng tin Reuters (Mỹ) đưa tin ngày 4-1, ngay sau khi có tin Liên minh châu Âu (EU) đồng ý trên nguyên tắc sẽ cấm các nước EU nhập khẩu dầu từ Iran, giá dầu thế giới đã tăng vọt.

Giá dầu Brent trên thị trường châu Âu ngày 4-1 lên đến mức cao nhất trong hai tháng qua, đứng ở mức giá 114 USD/thùng. Giá dầu trên sàn giao dịch New York trong ngày cũng tăng cao.

Giá vàng thế giới ăn theo giá dầu thô. Ngày 4-1, giá vàng ở Mỹ giao vào tháng 2 tăng gần 1%, đứng ở mức giá 1.613 USD/ounce. Đây là ngày thứ ba giá tăng liên tiếp và là mức cao nhất trong hai tuần qua. Tại Trung Quốc, giá vàng giao dịch ở Thượng Hải đã tăng lên mức kỷ lục 1.621 USD/ounce.

Nguyên nhân giá tăng do các nhà đầu tư đang ngả về kênh an toàn vàng sau khi chứng kiến không khí căng thẳng giữa Iran và phương Tây.

Giá dầu tăng cao sẽ dẫn đến hậu quả tai hại là kéo đà tăng trưởng kinh tế của các nước sụt giảm. Mỹ và châu Âu vốn đang khó khăn sẽ lãnh đủ.

Tạp chí Forbes (Mỹ) dẫn lời nhà kinh tế học Kevin Kliesen nhận định nguy cơ này chắc chắn sẽ xảy ra với Mỹ nếu giá dầu tiếp tục tăng cao. Lịch sử cho thấy 9/10 cuộc suy thoái ở Mỹ đều bắt đầu khi dầu thô tăng giá.

Nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz như tuyên bố của Phó Tổng thống Iran Mohamad Reza Rahimi đưa ra hồi tuần trước, tình hình kinh tế sẽ còn tồi tệ hơn bởi Iran chỉ mới dọa mà giá dầu thô thế giới đã tăng 8%.

Sau khi chính phủ Mỹ cấm các định chế tài chính nước ngoài giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran làm tỉ giá đồng rial của Iran chao đảo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết vào tuần tới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner sẽ đến thăm Trung Quốc và Nhật. Mục đích nhằm thuyết phục hai nước này trừng phạt Iran, đặc biệt là nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran.

THIÊN ÂN