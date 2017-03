Iran tham chiến ở Syria

Ngày 16-10, Tổ chức Di dân Quốc tế công bố báo cáo cho thấy tính từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 9 vừa qua, số người tản cư trong nước tại Iraq là 3.206.736 người, trong đó có 534.456 gia đình. Nguyên nhân do bạo lực do bọn Nhà nước Hồi giáo gây ra. Trong 3,2 triệu người tản cư có 42% là dân ở tỉnh Anbar. Nhà nước Hồi giáo đã bám trụ ở tỉnh này từ đầu năm 2014 rồi từ đó mở cuộc tiến công chưa từng thấy đánh chiếm nhiều địa bàn ở Iraq. Chiến sự vẫn đang diễn ra ở tỉnh Anbar. Tại Syria, báo Libération (Pháp) dẫn báo cáo của Tổ chức Di dân Quốc tế hồi tháng 7 nêu có 7,6 triệu người tản cư trong nước và hơn bốn triệu người Syria di cư ra nước ngoài, trong số đó 250.000 người sang Iraq. Nguyên nhân do Nhà nước Hồi giáo quá tàn ác và do chiến sự ở Syria. Các vùng Aleppo và vành đai thủ đô Damascus là địa phương có nhiều người dân tản cư nhất. Ở Aleppo có 1,4 triệu người tản cư (20% dân số), còn Damascus có 980.000 người tản cư (hơn 48% dân số).