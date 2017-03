Iran xét dự luật cắt đứt quan hệ chính trị với Anh

Nếu được Quốc hội Iran thông qua, dự luật sẽ buộc Chính phủ Iran phải cắt đứt mọi quan hệ chính trị với Anh, đồng thời kiện Chính phủ Anh lên các tổ chức Iran và quốc tế vì đã "gây thiệt hại về tài chính và tinh thần cho Iran."

Trong những lý do mà các nghị sỹ tham gia ký dự luật trên đưa ra, có lý do cho rằng London can thiệp trực tiếp và gián tiếp vào các vấn đề nội bộ của Iran, giới chức Anh có những bình luận mang tính thù địch đối với Tehran.

Trước đó, hồi tháng 12/2010, Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran đã quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Anh, và thông báo chuyển quyết định này lên quốc hội để thảo luận.

Năm ngoái, trong các bình luận được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Anh tại Iran nhân dịp Ngày Nhân quyền quốc tế, Đại sứ Anh tại Iran Simon Gass đã tỏ thái độ chỉ trích tình hình nhân quyền ở Iran.

Tehran đã nhiều lần cáo buộc Anh can thiệp các vấn đề nội bộ của Iran và âm mưu chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo TTXVN/Vietnam+