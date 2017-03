Iraq đào kênh quanh Fallujah ngăn IS tái chiếm

Fallujah (tỉnh Anbar) là TP đầu tiên của Iraq bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm từ tháng 1-2014. Sau đó IS chiếm tới TP Ramadi (tỉnh Anbar) và TP lớn thứ hai Iraq là Mosul (tỉnh Nineveh). Mosul hiện là căn cứ chính của IS ở Iraq.

Iraq vừa chiếm lại TP Fallujah từ tay IS tháng trước. Chính phủ Iraq quyết định áp dụng một chiến thuật quân sự thời Trung cổ để giữ Fallujah khỏi bị IS tái chiếm: Đào một con kênh bao quanh TP này. Con kênh dài 11 km, rộng 12,5 m và sâu 1,5 m sẽ chỉ có một cửa duy nhất dành cho cư dân TP ra vào, hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời Phó Tư lệnh lực lượng chống khủng bố Iraq Abdul-Wahab al-Saadi.

Cửa ngõ của con kênh ở phía đông Fallujah, là đường quốc lộ nối Fallujah với Baghdad. Hiện con kênh đã hoàn thành nhánh thứ nhất 6 km ở phía bắc và tây bắc Fallujah, nối cửa ngõ với một con sông tên Euphrates ở phía tây. Hiện nhánh thứ hai ở phía nam và đông nam Fallujah cũng nối cửa ngõ và sông Euphrates đang được thi công.



Công tác đào kênh đang được thi công ở ngoại ô Fallujah (tỉnh Anbar, Iraq) ngày 22-7. Ảnh: AP

Sứ mạng của con kênh này là bảo vệ cư dân Fallujah cũng như binh sĩ Iraq triển khai trong TP này. Ngoài ra, đào kênh quanh Fallujah cũng giúp bảo vệ an ninh Baghdad cách đó 65 km về phía đông khi Fallujah là nơi khởi nguồn của nhiều vụ đánh bom xe hơi nhắm vào Baghdad. Hạn chế giao thông là một cách ngăn chặn xe chở bom rời Fallujah đến Baghdad.

Bên cạnh con kênh này, chính phủ Iraq sẽ áp dụng nhiều biện pháp giữ an ninh hiện đại tại Fallujah. Thông tin cá nhân của cư dân TP Fallujah sẽ được quản lý bằng thẻ điện tử. Xe cộ của họ sẽ được gắn chip điện tử theo dõi.

Hiện chính phủ Iraq còn có kế hoạch đào kênh dọc biên giới tỉnh Anbar với tỉnh Karbala nhằm ngăn chặn xung đột giáo phái giữa người Shiite và người Sunni. Chính phủ Iraq còn cho đào kênh và dựng nhiều bức tường chống nổ quanh nhiều vùng ngoại ô Baghdad để ngăn đánh bom bằng xe hơi.

Iraq trước nay cũng nhiều lần dùng đến chiến thuật đào đắp, xây công sự, xây tường trong quân sự. Trong cuộc chiến chống lại Mỹ năm 2003, Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã cho đào kênh quan Baghdad, đổ dầu vào đó rồi phóng hỏa tạo khói dày để ngăn tầm nhìn máy bay chiến đấu của Mỹ. Ngoài ra thời điểm đó Baghdad cũng được dựng nhiều bức tường chống nổ.

Chiến thuật dựng tường chống nổ cũng được áp dụng ở Baghdad thời điểm xảy ra bạo lực giáo phái giữa người Shiite và người Sunni.