Iraq mở chiến dịch tái chiếm thành trì IS

Ngày 18-2, máy bay của quân đội Iraq đã rải hàng triệu truyền đơn xuống tây Mosul để thông báo cho người dân về đợt tấn công tiếp theo. Theo tờ The Guardian, hàng trăm xe quân sự với sự hỗ trợ của không quân Iraq đã vượt sa mạc áp sát các vị trí của IS ở TP Mosul vào ngày 19-2. Các truyền đơn có nội dung thông báo lực lượng vũ trang đang tiến đánh vào khu vực tây Mosul và đưa ra các chỉ dẫn cho người dân để chuẩn bị sẵn sàng trước đợt tấn công mới. Một số truyền đơn khác lại nhắm vào IS, kêu gọi các thành viên của nhóm này “bỏ vũ khí xuống và đầu hàng”, theo hãng tin RT.



Quân đội Iraq tiến đánh IS ở Mosul ngày 19-2. Ảnh: REUTERS





Đợt tiến công vào Mosul gần đây nhất là vào ngày 17-10-2016. Quân đội Iraq tháng trước thông báo đã đẩy lùi gần như hoàn toàn IS ra khỏi khu vực đông Mosul trong khi phần phía tây của TP vẫn đang nằm trong tay nhóm phiến quân. Ranh giới giữa hai bên là sông Tigris. Theo ông Patrick Skinner, một cựu sĩ quan CIA và đang làm việc cho nhóm tư vấn tình báo Soufan, mặc dù tây Mosul nhỏ hơn đông Mosul nhưng chiến dịch lần này sẽ chông gai hơn. Khu vực này có các căn nhà san sát và những con đường khá hẹp. Đặc biệt khu vực thành cổ sẽ là thách thức đối với các xe quân sự và quân chính phủ. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 750.000 người hiện còn kẹt lại ở tây Mosul.