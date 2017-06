Iraq tuyên bố đế chế IS chính thức sụp đổ

Reuters đưa tin, sau 8 tháng giao tranh quyết liệt với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), quân đội Iraq hôm 29-6 đã giải phóng hoàn toàn TP Mosul bị nhóm khủng bố chiếm đóng làm thành trì. Thủ tướng Iraq cũng tuyên bố, IS chính thức sụp đổ ở nước này.



Một thành viên của Cảnh sát liên bang Iraq đi qua đống hoang tàn tại Thành Cổ ở Mosul hôm 28-6. Ảnh: REUTERS

Tư lệnh quân đội Iraq xác nhận đã giành lại Đại giáo đường al-Nuri bị IS chiếm đóng ba năm qua. Đại giáo đường al-Nuri gần 850 năm tuổi cũng chính là nơi bị IS phá hủy hồi tuần trước mặc dù thánh đường này từng là nơi IS tuyên bố thành lập đế chế vào tháng 7-2014. Giới chức Iraq cho biết đây là một thắng lợi to lớn, mặc dù nhóm khủng bố IS vẫn còn kiểm soát các khu vực ở phía tây và Nam TP, kiểm soát hơn hàng trăm người.



“Việc giành lại thánh đường al-Nuri và tháp nghiêng al-Hadba đánh dấu sự chấm hết của IS” – Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng tuyên bố.

Giới chức Iraq hy vọng, chiến sự ở Mosul sẽ kết thúc trong vài ngày tới khi quân đội đánh đuổi những phiến quân cuối cùng vẫn cố thủ một vài nơi xung quanh Thành Cổ (Old City). Giới chức Iraq cho biết thành trì Raqqa của IS ở Syria cũng sắp được giải phóng. Tại Syria, Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết liên quân do người Kurd dẫn đầu được Mỹ hẫu thuẫn hôm 29-6 cũng tuyên bố đã bao vây hoàn toàn IS ở thành trì Raqqa sau khi chặn đường thoát cuối cùng của chúng từ phía nam.

Theo SOHR, thất bại nặng nề của IS thời gian gần đây khiến lãnh thổ mà IS chiếm đóng đã giảm 60% so với cách đây hai năm, trong khi nguồn tài chính cũng bị giảm 80% xuống còn 16 triệu USD/tháng. Tuy nhiên, hiện IS vẫn còn kiểm soát các khu vực ở Iraq và Syria với tổng diện tích tương đương nước Bỉ.