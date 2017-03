IS âm mưu biến Indonesia thành 'vương quốc Hồi giáo phương xa'

Bộ trưởng Bộ Tư pháp George Brandis - người đã tham dự cuộc họp vào hôm 21-12 giữa các quan chức an ninh Indonesia và Úc cho biết điều này đang tạo nên mối đe dọa đến lợi ích của nước Úc và phương Tây. “Lực lượng IS có tham vọng nâng cái sự hiện diện và mức độ hoạt động ở Indonesia bằng cách trực tiếp hoặc thông qua những kẻ đại diện” - Bộ trưởng Tư pháp nói trên báo The Australian.

IS đang có ý định tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo ngoài Trung Đông và dù ở xa nó vẫn có hiệu lực. Chúng đã xác định Indonesia là điểm đến cho tham vọng của mình”. Nhà nước Hồi giáo IS tuân theo học thuyết chính thống dòng Hồi giáo Sunni, đã tuyên bố thành lập một số vương quốc Hồi giáo bên ngoài Syria và miền bắc Iraq - nơi chúng đang chiếm giữ một phần lãnh thổ.



Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Bình luận của ông Brandis được đưa ra sau khi cảnh sát Indonesia vừa chặn đứng kế hoạch tấn công tự sát ở Jakarta và bắt giữ các đối tượng liên quan đến IS. Các cuộc tấn công kéo dài ba ngày ở Java cũng vừa kết thúc vào ngày 20-12. Nhà chức trách tịch thu được các vật liệu phát nổ, một lá cờ IS và bắt giữ được chín nghi phạm.

Các phần tử cực đoan đang nhắm vào mục tiêu là các trung tâm mua sắm, đồn cảnh sát và các nhóm dân tộc thiểu số trên khắp đất nước - cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia cho biết.



Úc cảnh báo IS đang có kế hoạch nâng cao sự hiện diện và mức độ hoạt động ở Indonesia

Hiện an ninh đang được tăng cường trên khắp đất nước, các bộ trưởng cấp cao Úc và Indonesia đều đồng ý tăng cường chia sẻ tình báo bao gồm cả thông tin về tài trợ khủng bố sau các cuộc đàm phán song phương giữa Sydney và Jakarta.

Các tờ báo Úc cho rằng chính phủ Úc tin rằng rất ít cơ hội để IS có thể tạo ra một vương quốc Hồi giáo ở Indonesia nhưng họ vẫn vô cùng lo lắng về khả năng nhóm khủng bố có thể tạo lập một chỗ đứng lâu dài tại đất nước này. Nếu điều này xảy ra thì nó cho phép IS có thể tiến hành các cuộc tấn công chống lại lợi ích các nước phương Tây, Úc và có thể xa hơn.

Indonesia là một trong những quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới đang chịu nhiều cuộc tấn công lớn bởi các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan từ năm 2000 đến 2009, bao gồm vụ đánh bom Bali năm 2002 làm 202 người thiệt mạng.