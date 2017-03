IS âm mưu ‘chặt đầu thị uy’ ngay trên đất Úc

Rạng sáng 18-9, hơn 800 cảnh sát đã tiến hành cuộc “càn quét”, thực hiện hơn 25 lệnh lục soát tại 2 thành phố Brisbane và Sydney. Ít nhất một nghi can đã bị cáo buộc có liên hệ mật thiết với lực lượng khủng bố IS. Đặc biệt, trong quá trình khám xét, cảnh sát cũng đã thu giữ được súng cùng một thanh kiếm có khắc tiếng Ả Rập.



ảnh phát thảo chân dung của tên Azari tại tòa án Sydney (ảnh: the Australian)

Kẻ bị bắt giữ là Omarrjian Azari, 22 tuổi. Hắn đã bị tòa án Sydney cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ khủng bố có khả năng gây “chấn động và khiếp đảm” xã hội. Cảnh sát đã ghi âm các chỉ đạo mà hắn nhận được qua điện thoại từ tên Mahammad Baryalei, một công dân Úc gốc Afganistan và là một thành viên cấp cao trong hàng ngũ IS.

Công tố viên Michael Allnutt cho biết, Azari được chỉ đạo “chọn ngẫu nhiên vài người, hành quyết một cách man rợ” và sau đó ghi hình lại. Theo thông tấn xã Australian Broadcasting Corporation, đoạn băng sau đó sẽ được gửi về “đơn vị truyền thông” của IS và công bố trên các trang mạng xã hội.



Thanh kiếm có khức tiensg Ả Rập bị cảnh sát thu giữu tại Sydney (Ảnh: the Australian)

Theo thủ tướng Tony Abbott, IS đang kêu gọi mạng lưới của chúng tại Úc thực hiện các vụ “giết hại để thị uy” ngay trên đất Úc. Ông cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, ý định của chúng đã quá rõ ràng. Đây là lý do mà cảnh sát và các cơ quan an ninh đã quyết định phải hành động ngay lập tức”.

Giới chức trách cũng tiết lộ đã bí mật bắt giữ tại Brisbane 2 nghi can tuyển mộ, tài trợ và vận chuyển “tình nguyện viên” của IS đến Syria và Iraq. Một trong số đó còn bị cáo buộc có âm mưu “tiến hành hoạt động khủng bố trong nước”.

Vào ngày 17-9, chính quyền cũng đã tạm ngưng mọi hoạt động chuyển tiền từ thành phố Sydney do nghi ngờ có nhiều tài khoản tại đây đang ngầm chuyển tiền tài trợ cho IS.

Giám đốc cảnh sát thành phố New South Wales trấn an người dân. Theo đó, hiện chính quyền đã triển khai chiến dịch “đầu búa” (Operation Hammerhead), với sự tham gia của 220 cảnh sát viên, nhằm kiểm soát các chốt giao thông và những địa điểm quan trọng tại thành phố.

Chính quyền Úc ước tính hiện có 60 công dân nước này đang chiến đấu trong hàng ngũ IS và hơn 100 người đang bí mật hỗ trợ cho IS ngay trên đất Úc.