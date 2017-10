IS âm mưu đánh lớn, al-Qaeda lại trỗi dậy

Bà Elaine Duke, Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, ngày 19-10 cho biết các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm khủng bố khác đang lập mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố tương tự thảm họa 11-9-2001. Trong khi đó, một số báo cáo cho hay tổ chức al-Qaeda đã âm thầm tiêu diệt các nhóm phiến quân nhỏ, thu nạp thành viên hiếu chiến và củng cố lại mạng lưới khủng bố toàn cầu.



IS “ngủ đông” chờ đánh lớn

Phát biểu tại đại sứ quán Mỹ ở London (Anh), Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Elaine Duke nói rằng những phần tử thánh chiến đang thực hiện những cuộc tấn công ở mức độ nhỏ. Điển hình là các vụ tấn công bằng dao hay lao xe vào đám đông. Mục đích là để duy trì hoạt động của nhóm bên cạnh dồn sức lên kế hoạch cho những vụ tấn công quy mô lớn hơn, theo Newsweek.

Bà Duke khẳng định “mối đe dọa này rất nghiêm trọng”, đồng thời mô tả IS đang trong tình trạng “ngủ đông” bởi đang dồn lực cho một cuộc tấn công lớn hơn. “Các tổ chức khủng bố gồm IS và các tổ chức khác muốn tạo một vụ tấn công lớn giống như vụ 11-9. Thông tin tình báo đã khẳng định các phần tử muốn nhắm vào máy bay” - bà Duke cho biết. Các vụ tấn công nhỏ nhằm mục đích giữ nguồn tài chính luân chuyển, duy trì hiện diện của nhóm, đảm bảo kết nối giữa các phần tử khủng bố. Dù vậy, nhóm khủng bố cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn, bà Duke cảnh báo.

Trước đó, ông Andrew Parker, Tổng Giám đốc Cơ quan an ninh nội địa Anh (MI5), cũng cảnh báo mức đe dọa tấn công cao nhất trong ba thập niên qua từ các phần tử cực đoan.



Tòa tháp đôi tại Trung tâm thương mại thế giới ở New York, Mỹ bị tấn công khủng bố hồi 11-9-2001. Ảnh: GETTY

Sự trỗi dậy của al-Qaeda



Theo ABC News, trong tháng 9 vừa qua, khoảng 10.000 dân thường và các tay súng tại những khu vực do IS quản lý đã liều mạng vượt qua các trận địa ở miền Bắc Syria để tới những địa bàn do nhóm al-Qaeda kiểm soát.

Tổ chức cực đoan mang tên Ủy ban Giải phóng Levant (liên minh nổi dậy có liên hệ với al-Qaeda) đã củng cố được quyền kiểm soát khắp tỉnh Idlib, Syria cũng như chuẩn bị áp dụng chiến lược của trùm khủng bố Osama bin Laden nhằm tấn công phương Tây. Hiện nhóm này được coi là nhánh lớn nhất của mạng lưới toàn cầu al-Qaeda. Nhóm này cũng đã thu nạp những tay súng IS tháo chạy, đồng thời giam giữ một số thành viên IS chủ chốt.

Theo hai sĩ quan tình báo Iraq, nhân vật kế nhiệm trùm khủng bố Osama bin Laden là Ayman al-Zawahri đã cử đại diện tới Syria để thuyết phục phiến quân IS quy hàng. Đây có thể là lý do IS ngày 28-9 tung đoạn băng ghi lời nói của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi yêu cầu các thuộc hạ không “bỏ chạy, rút lui, đàm phán hay đầu hàng”.

Tỉnh Idlib, Syria hiện đã thành căn cứ lớn nhất của al-Qaeda từ sau khi Taliban mất quyền kiểm soát ở Afghanistan, đại diện cấp cao của liên quân Mỹ Brett McGurk cho biết.