IS âm mưu xây dựng căn cứ ở miền Nam Philippines

Báo The Jakarta Post ngày 7-12 đưa tin phát biểu bên lề hội thảo về chống khủng bố tại Jakarta hôm trước đó, tướng Gatot Nurmantyo nhận xét bọn khủng bố Abu Sayyaf tăng cường bắt cóc đòi tiền chuộc ở miền Nam Philippines là dấu hiệu cho thấy bọn IS đang kiếm tiền xây dựng cơ sở trên đảo Mindanao. Từ đây chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào Indonesia.

Ông đánh giá IS đã chọn Đông Nam Á làm địa bàn lập tổng hành dinh trong tương lai vì các nguồn tài chính ở Trung Đông đã giảm sút đáng kể. Thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi đã chỉ định Isnilon Totoni Hapilon (bí danh Abu Abdullah Al-Filipini), nguyên thủ lĩnh Abu Sayyaf, cầm đầu IS ở Nam Á.

Chuyên gia Al Chaidar ở Indonesia cho biết IS đã chọn miền Nam Philippines làm căn cứ IS ở Đông Nam Á. Ban đầu chúng định đưa Aman Abdurrahman, tên cầm đầu nhóm khủng bố Jamaah Ansharut Daulah ở Indonesia, làm trùm IS trong khu vực nhưng do tên này đang ngồi tù nên Al-Filipini lên thay.

Điều đáng lo ngại là IS có thể vin vào cớ người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở Myanmar bị phân biệt đối xử để hô hào các tay súng nước ngoài đến Đông Nam Á phát động thánh chiến chống Myanmar.