IS bắn 4 chỉ huy cấp cao vì bỏ chạy khi giao tranh với quân đội Iraq

Lực lượng chống khủng bố Iraq tuần tra trên đường phố Tikrit sau khi thành phố được giải phóng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh xử bắn những đối tượng trên tại vùng ngoại ô thành phố Shirqat, cách thủ đô Baghdad khoảng 300km về phía Bắc.Một ngày trước đó, IS cũng hành quyết 13 tay súng của tổ chức này khi phải hứng chịu thất bại trong một cuộc tấn công ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.

IS bắt đầu chiến dịch khủng bố tại Iraq hồi đầu tháng 6/2014. Tổ chức này đã nắm quyền kiểm soát thành phố Mosul trước khi mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực có đông người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq./.

Theo Vietnam+