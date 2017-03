IS bắt 3.000 dân Iraq, có thể dùng họ làm lá chắn

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt 3.000 người Iraq và đã hành hình 12 người trong số họ, số còn lại có thể bị IS lấy làm lá chắn, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn báo cáo ngày 5-8 của Cao ủy Nhân quyền LHQ - UNHCR.

Những người này bị IS bắt khi đang trên đường sơ tán khỏi quê nhà bị giao tranh, trong khi quân đội Iraq và liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch chiếm lại căn cứ cuối cùng của IS ở Iraq - TP Mosul (tỉnh Nineveh). Địa điểm họ bị bắt cách Mosul khoảng 80 km.

“UNHCR nhận một số báo cáo rằng tính đến ngày 4-8 IS đã bắt khoảng 3.000 người dân Iraq đang trên đường sơ tán tại các ngôi làng thuộc huyện Hawiga ở tỉnh Kirkuk (bắc Iraq). 12 người đã bị giết” - Reuters dẫn báo cáo của UNHCR.

UNHCR lo ngại những người còn lại sẽ bị IS sử dụng như những lá chắn sống trong các cuộc giao tranh với quân đội Iraq. Nhiều quan chức an ninh Iraq cũng không loại trừ khả năng này.

Ông Rakan Saeed, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kirkuk, kêu gọi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngay lập tức mở chiến dịch quân sự giải cứu những người dân này. Chính phủ Iraq chưa bình luận.



Một trại tị nạn tại thị trấn Dibaga, ngoại ô Mosul (Iraq) ngày 23-7. Ảnh: EPA

IS hoành hành Iraq từ năm 2014. Hiện tại dù nhiều lãnh thổ đã bị chiếm lại, tuy nhiên IS vẫn đang kiểm soát rất mạnh ở căn cứ chính là TP Mosul. Cuộc giao tranh giữa IS và quân đội Iraq cũng như liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tính đến tháng 7-2016 đã làm 3,4 triệu người Iraq phải sơ tán.

Hàng chục hàng người sơ tán khỏi TP Fallujah (tỉnh Anbar) vẫn chưa trở về. Fallujah từng là căn cứ của IS nhưng đã bị quân đội Iraq chiếm lại từ tháng 6.

TP Ramadi (tỉnh Anbar) được Iraq chiếm lại từ IS hồi tháng 12. Khoảng 300.000 người đã trở về. Tuy nhiên, chính phủ Iraq phải kêu gọi người dân ngưng về lại sau khi hàng chục người trở về và thiệt mạng vì dính mìn trong TP.