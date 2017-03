IS bắt đầu 'để mắt' ở Đông Nam Á

(PLO) - Tại Hội nghị An ninh toàn cầu châu Á hôm 5-3, một chuyên gia an ninh cho rằng Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria (IS) đang tăng cường phe cánh và tranh thủ sự ủng hộ ở khu vực Đông Nam Á.