IS bí mật xây đường hầm dưới lòng thành phố bắc Iraq

Đã tìm thấy khoảng 40 tuyến đường hầm bên dưới TP Sinjar, trong đó đã có cả chỗ ngủ, nguồn điện, bao cát, dụng cụ chế tạo bom, dụng cụ y tế và các bản sao của kinh Koran.



Các đường hầm này do lực lượng người Kurd tìm thấy trong lúc giải phóng thị trấn ở phía tây bắc Iraq. Shamo Eado, một chỉ huy quân sự tại Sinjar, cho biết: "Chúng tôi tìm thấy khoảng 30-40 đường hầm bên dươi Sinjar. Nó gần như là cả một mạng lưới khắp thành phố”.





Bên trong đường hầm chứa đựng đạn dược và công cụ chế tạo bom. Ảnh: Daily Mail

Ở một số đoạn của đường hầm hẹp và chỉ đủ cao cho một người trưởng thành đứng. Chúng trông giống như một hầm trú ẩn, vẫn còn ở đó những bản kinh Koran và mớ chăn gối đầy bụi bặm. Một số đoạn khác chứa đựng các loại đạn dược và các công cụ chế tạo bom. IS đã xây dựng đường hầm này nhằm phục vụ việc kiểm soát vùng Iraq và Syria một cách dễ dàng.



Một đoạn đường hầm được IS xây dựng bên dưới Sinjar. Ảnh: Daily Mail

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nắm quyền kiểm soát Sinjar vào tháng 8-2014. Chúng đã giết và bắt giữ hàng ngàn cư dân chủ yếu là người Yazidi ở đây. Người Yazidi, một tôn giáo thiểu số ở Iraq, có nguồn gốc gần với Lưỡng Hà cổ đại bị xem là sự khiêu khích đối với IS. Hàng trăm phụ nữ Yazidi đang bị cầm tù. Những người may mắn trốn thoát kể lại rằng họ đã bị buộc cải đạo sang Hồi giáo để kết hôn với binh lính IS.

Sau khi đẩy IS ra của Sinjar, các quan chức Peshmerga và người dân địa phương cũng đã phát hiện hai ngôi mộ tập thể ở khu vực này. Cái thứ nhất cách trung tâm thị trấn không xa. Có khoảng 78 thi thể phụ nữ cao tuổi. Cái còn lại cách đó khoảng 14 km về phía tây, chứa 50-60 thi thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em.