IS cấm người dân rời Raqqa do lo ngại người Kurd tấn công

(PLO)- Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cấm người dân ở Raqqa (Syria) rời khỏi thành trì tự xưng này của nhóm khủng bố. IS cũng đã cho sơ tán các gia đình thành viên của tổ chức do lo ngại lực lượng người Kurd tấn công.