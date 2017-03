IS chặt đầu 10 phiến quân bỏ vị trí trên chiến trường

Theo The Sun, một tòa án Sharia đã tuyên bố những phiến quân này tội “phản bội” sau khi họ tự ý rời bỏ vị trí tại tiền tuyến ở phía tây bắc TP Mosul, Iraq.



IS hành quyết các chiến binh IS trước mặt hàng trăm người (Nguồn: The Sun)

Hãng thông tấn ARA News đưa tin, những chiến binh IS này rời bỏ vị trí trong cuộc đụng độ giữa IS và lực lượng Peshmerga người Kurd. Hôm 20-12, những phiến quân này đã bị hành quyết tại một quảng trường công cộng ở thị trấn Baa’j, phía tây TP Mosul, Iraq.

"Tòa án đạo Hồi của Mosul quyết định chặt đầu phiến quân trước mặt hàng trăm thành viên IS nhằm răn đe những người khác thực hiện hành động tương tự mà không được phép của lãnh đạo quân sự", ARA News dẫn lời Abdullah al-Mallah, nhà hoạt động truyền thông, cho biết.

Nguồn tin tại quận Baa'j, nơi vụ hành quyết diễn ra, cho biết sáu phiến quân mang quốc tịch Syria, còn lại là phiến quân phương Tây.

Đây không phải là lần đầu tiên IS công khai hành quyết chiến binh của mình để cảnh báo những người khác tuân thủ mệnh lệnh. Tháng trước, 73 phiến quân bị hành quyết vì tội bỏ trốn trong cuộc chiến với lực lượng Peshmerga người Kurd ở Sinjar, miền bắc Baa’j.