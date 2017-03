IS chặt đầu con tin thứ 3: David Haines

Kẻ bịt mặt trong đoạn băng mà IS tung lên mạng đã tuyên bố David Haines, công dân người Anh, 44 tuổi, phải chết để trả giá cho tuyên bố của Thủ tướng Anh James Cameron và sự liên minh giữa Anh và Mỹ.

Được biết, thời gian qua, ông Cameron đã đưa ra các hứa hẹn sẽ trang bị quân trang và quân nhu cho lực lượng dân quân người Kurd, phía Bắc Iraq, để chống lại IS.

Hiện nay, các nhà chức trách vẫn chưa xác minh được liệu cảnh hành quyết này là thật hay dàn dựng. Tuy nhiên, có thể thấy đọa băng của David Haines cũng tương tự như 2 đoạn băng đã được IS tung ra trước đó, khẳng định đã chặt đầu 2 nhà báo người Mỹ là James Foley và Steven Sotloff.

Ngay khi nhận được tin báo về đoạn băng hành quyết, trên tài khaonr tweeter cá nhân của mình, thủ tướng Anh James Cameron đã lên án hành động của tổ chức IS là hành động của “quỷ dữ”. Ông cũng thề “sẽ làm tất cả mọi điều trong quyền hạn của mình để săn lùng và buộc những kẻ thủ ác phải đối mặt với công lý, dù có mất bao lâu đi nữa”.

Được biết, David Haines bị tổ chức IS bắt giữ vào tháng 03-2014 tại Syria, khi đang làm việc cho công ty Agency for Technological Cooperation and Development (ACTED).

Kiệt Anh