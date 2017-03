IS chế tạo máy bay không người lái tấn công

Trước đó, quân đội Iraq đã tìm thấy một xưởng bí mật của IS tại Ramadi. Theo AFP, xưởng trông rất thô sơ, được dùng làm nơi chế tạo máy bay không người lái tấn công (ảnh). Thân máy bay được làm bằng gỗ dán, còn cánh bằng vật liệu cách nhiệt polystyrene. Vũ khí kèm theo là tên lửa xách tay.

Theo chứng cứ thu thập tại chỗ, IS có thể đã chuẩn bị chế tạo máy bay không người lái tấn công từ năm 2015. Trước đây IS chỉ sử dụng máy bay không người lái trinh sát chứ không phải loại tấn công. Máy bay trinh sát của chúng giống các loại bán trên thị trường có trang bị máy quay phim video.





Ngày 2-10, tại lãnh thổ người Kurd ở Iraq, hai dân quân người Kurd thiệt mạng và hai binh sĩ nhảy dù Pháp bị thương khi đang xem xét một máy bay không người lái có trang bị chất nổ của IS. Chưa rõ có phải IS điều khiển cho nổ hay không.

Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu khẳng định đây là lần đầu tiên IS sử dụng máy bay không người lái có gài chất nổ. So với IS, vũ khí của Mỹ hiện đại hơn. Quân đội Mỹ đã triển khai các loại máy bay không người lái MQ-1 Predator và MG-9 Reapers trang bị tên lửa Hellfire. Một máy bay Predator trị giá 4,5 triệu USD trang bị hai tên lửa.