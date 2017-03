IS chiếm được tên lửa phòng không SAM-3 từ quân Syria?

Tiết lộ với kênh truyền hình Fox News ngày 15-12, hai quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kiểm soát được ba tổ hợp phóng tên lửa đất-đối-không SA-3 (theo cách gọi của NATO, phía Nga đặt bí danh là S-125 Neva/Pechora hoặc SAM-3) sau khi tái chiếm được thành cổ Palmyra từ lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.



Hai quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ IS có thể đã kiểm soát được ba tổ hợp phóng tên lửa SA-3 sau khi tái chiếm Palmyra. (Ảnh minh họa)

Kênh Fox News cho biết mỗi tổ hợp SA-3 bao gồm bốn tên lửa. Các tổ hợp này được phát triển từ những năm 1960 bởi Liên Xô, với tầm bắn với bán kính hơn 24 km và cao độ bắn hơn 18.000 m. Hiện vẫn chưa rõ các phần tử IS có đủ năng lực sử dụng các công nghệ này hay không.



Cuối tuần qua, IS đã tổ chức tiến công tái chiếm thành cổ Palmyra, buộc lực lượng ủng hộ chính phủ Syria phải rút lui và để lại nhiều vũ khí - khí tài. Thiếu tướng Mỹ Stephen J. Townsend ngày 14-12 bày tỏ lo ngại các vũ khí mà IS chiếm giữ được có thể gây thêm mối đe dọa cho liên quân chống IS. Ông Townsend cũng cảnh báo sẵn sàng mở chiến dịch chiếm lại số vũ khí này nếu phía Nga và Syria không có động thái giải quyết thỏa đáng.



Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích việc Mỹ cung cấp cho phiến quân Syria súng phòng không xách tay (MANPAD). Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 15-12 cho biết số vũ khí mà IS chiếm giữ được “có số lượng không đáng kể”. Ông cũng khẳng định ngoài số vũ khí trên chỉ có một số khí tài quân sự bị hư hỏng được bỏ lại Palmyra và “không có gì nguy hiểm đối với liên quân quốc tế chống IS”.

Đáp trả các nhận định của quan chức quốc phòng Mỹ, ông Konashenkov chỉ trích việc Quốc hội Mỹ cho phép hỗ trợ phiến quân Syria súng phòng không xách tay, theo The Washington Post. Ông cho rằng các vũ khí này có khả năng rơi vào tay IS dễ dàng hơn và là mối đe dọa lớn hơn đối với liên quân quốc tế.