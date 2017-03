IS chính thức nhận trách nhiệm vụ khủng bố Quốc khánh Pháp

Theo The Guardian, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chính thức nhận trách nhiệm vụ tấn công bàng xe tải ở TP Nice. Vụ khủng bố xảy ra đúng vào dịp Quốc khánh Pháp 14-7, làm 84 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Trong lời tuyên bố đưa ra vào 16-7, đăng tải trên trang tin Amaq của IS, nhóm khủng bố này khẳng định: "Người thực hiện chiến dịch tại TP Nice là một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo. Chiến binh này đã hành động theo lời kêu gọi tấn công vào công dân các nước thành viên liên quân chống Nhà nước Hồi giáo".



IS khẳng định thủ phạm vụ tấn công đẫm máu ngày 14-7 là chiến binh của tổ chức này.

Cảnh sát Pháp đã xác nhận kẻ thực hiện vụ khủng bố man rợ trên tuyến đường bờ biển Promenade des Anglais tên là Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Đối tượng 31 tuổi này có hai quốc tịch Tunisia và Pháp.



Chiều 16-7, đài phát thanh Bayan của IS cũng xác nhận Mohamed Lahouaiej-Bouhlel là chiến binh IS thực hiện "chiến dịch đặc biệt bằng xe tải mới đây". Đài phát thanh này cũng cảnh báo các nước phương Tây, khẳng định không có biện pháp an ninh nào cứu họ khỏi "những đòn đánh của các chiến binh thánh chiến".



IS cũng là tổ chức đã nhận trách nhiệm tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris hồi tháng 11-2015. Ảnh: AFP

Tờ The Guardian nhận định 36 tiếng sau vụ khủng bố đẫm máu, lời xác nhận của IS sẽ tăng thêm áp lực điều tra lên các cơ quan chính phủ Pháp. Hiện cơ quan chức năng Pháp chưa tìm được một chứng cứ nào xác nhận Lahouaiej-Bouhlel hành động nhân danh IS. Đối tượng được cho là một tội phạm "quen mặt" trong sổ cảnh sát đại phương với nhiều tiền án có sử dụng vũ khí.



Tổng chưởng lý Paris, ông Fracois Molins, cũng khẳng định chưa có đầu mối nào đủ rõ ràng để chứng minh thủ phạm có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo Cực đoan. Molins cho biết: "Các cơ quan tình báo không hề biết đến hắn. Đối tượng cũng chưa từng có dấu hiệu cực đoan".

Hàng xóm của Lahouaiej-Bouhlel cho biết kẻ thủ ác chưa từng biểu lộ rằng hắn quan tâm đến các vấn đề tín ngưỡng. Vợ cũ của Lahouaiej-Bouhlel còn cho biết người này đã có giai đoạn bị trầm uất sau khi chia tay vợ.

Hiện có nămngười đã bị cảnh sát Pháp tạm giữ để điều tra, hãng tin AFP cho biết. Trong số các đối tượng bị tạm giữ cũng có vợ cũ của Lahouaiej-Bouhlel.